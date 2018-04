Reaktion auf Kontroverse : Musikpreis Echo wird abgeschafft

Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Marke sei zu sehr beschädigt.

von dpa

25. April 2018, 14:53 Uhr

Berlin | Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit. Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch kritisiertes Rap-Album. Der Echo sei lange Zeit „ein großartiger Preis“ gewesen, aber man wolle „keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird,“ schreibt der Verband auf seiner Website. Die Marke Echo sei so stark beschädigt, dass ein Neuanfang nötig sei.

Rapper Farid Bang hatte sich Anfang April nach Bekanntwerden der Kritik auf seiner Facebookseite für mögliche Verletzungen entschuldigt. Kollegah und er würden sich von «jeglicher Form des Antisemitismus oder Hass gegen Minderheiten» distanzieren. Kollegah erklärte Ende März, jüdische Fans hätten ab sofort auf Lebenszeit freien Eintritt zu jedem Konzert des Duos.

Derbe Provokationen und Grenzüberschreitungen gehören zu den Stilmitteln im Rap. Zum älteren Album von Kollegahund Farid Bang, «Jung Brutal Gutaussehend 2», schrieb die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien im Jahr 2014: «Das Gremium stufte Inhalte der CD als jugendgefährdend ein, weil sie verrohend wirken, zu Gewalttätigkeiten anreizen und Frauen und Homosexuelle diskriminieren.»