Japanischer Schriftsteller : Murakami bei Tippern Favorit auf Literaturnobelpreis

erstellt am 05.Okt.2017 | 10:05 Uhr

Kurz vor Verkündung des Literaturnobelpreisträgers führt der Japaner Haruki Murakami die Wettlisten im Internet an. Der Romanautor und langjährige Favorit lag am Donnerstagvormittag in der Gunst der Zocker vor dem Kenianer Ngugi wa Thiong'o und der Kanadierin Margaret Atwood.

Gute Chancen auf einen Nobelpreis haben bei mehreren Wettbüros auch der Chinese Yan Lianke und der israelische Schriftsteller Amos Oz. Die Favoritenliste verändert sich oft noch bis Minuten vor der Verkündung.

Der Träger des Literaturnobelpreises 2017 wird am heutigen Donnerstag gegen 13.00 Uhr bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatte überraschend der Musiker Bob Dylan den bedeutendsten Literaturpreis bekommen. Auf den Listen der Wettbüros war er vorher nicht auf vorderen Plätzen aufgetaucht.

Vergleich mehrerer Wettlisten