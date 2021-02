Persönliche Geschichte : Michelle Obama veröffentlicht Biografie als Jugendbuch

Amerikas ehemalige First Lady schreibt ihren Bestseller „Becoming“ zu einem Buch um, das sich gezielt an junge Leute richtet. Sie möchte damit möglichst neue Dialoge zwischen den Generationen eröffnen.

Los Angeles | Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, wird ihre Biografie „Becoming“ in einer Version für junge Leser herausbringen. „Meine Hoffnung ist, dass die Jugendbuchausgabe von "Becoming" als Gesprächsanlass für euch dienen kann“, schrieb Obama (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.