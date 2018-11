Walk of Fame : Michael Bublé mit Hollywood-Stern geehrt

Ein großartiger Tag für Michael Bublé: Er konnte gleichzeitig das erscheinen seines neuen Albums und die Enthüllung seines Hollywood-Sterns feiern.

16. November 2018

Der Jazzsänger Michael Bublé (43, «Home») hat im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt.

«Meine Platte ist heute erschienen und nun habe ich auch noch einen Stern auf dem 'Walk of Fame' - nie zuvor habe ich mich so wichtig gefühlt», scherzte der Kanadier in seiner Ansprache vor Fans und Fotografen am Freitag.

Diese Auszeichnung habe er lange verdient, sagte Elvis-Witwe Priscilla Presley, die als Gastrednerin eingeladen war. «Er ist selbst ein Star.» Bublé brachte auch seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato (31) zu der Feier mit.

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen ging der dreifache Vater vor seiner Plakette in die Knie und begeisterte die Fans auch noch mit einigen Liegestützen auf dem frisch enthüllten Stern.

Die Verleihung des 2650. Sterns auf dem Hollywood Boulevard hing zeitlich mit Bublés zehnter Albumveröffentlichung zusammen. «Love» kam am selben Tag auf den Markt.