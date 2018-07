Einfach nicht zu fassen : Meisterwerke der DDR-Kunst

Die Ausstellung „Hinter dem Horizont“ zeigt im Staatlichen Museum Schwerin Meisterwerke der DDR-Kunst aus eigener Sammlung.

von Holger Kankel

05. Juli 2018, 12:00 Uhr

Vor langer Zeit lebten im Reich der roten Bojaren vier russische Soldaten. Nennen wir sie Grischa, Kolja, Sascha und Fedja. Sie wurden ins rote Deutschland abkommandiert, um dort den Weltfrieden zu sichern. Begeistert waren sie nicht. Das sieht man, wenn man sich die Porträts der vier Rotarmisten ansieht, die der Schweriner Maler Thomas Ziegler 1987 geschaffen hat. Selbstbewusst und irgendwie aufmüpfig blicken sie in ihren Uniformen, auf schmalen Balken sitzend, den Betrachtern in die Augen.

Das Ölgemälde war auf der X. Kunstausstellung der DDR 1988 in Dresden das meistdiskutierte Bild. Es war die Zeit von Perestroika und Glasnost. Das Bild, wohlgemerkt kein Auftragswerk, bekam den Kunstpreis der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, die es auch kaufte und im Schweriner Haus der DSF ausstellte. Später sorgte es auch in den USA für Furore. Doch als die Wanderausstellung mit DDR-Kunst durch Amerika 1990 zu Ende war, gab es weder DSF noch DDR. Das Gemälde verschwand im Kunstarchiv Beeskow, bevor es an das Land Mecklenburg-Vorpommern zurückging und nun erstmals wieder prominent in einer großen Ausstellung zur DDR-Kunst gezeigt wird.

Ab morgen sind die vier Soldaten mit 100 weiteren Werken in der klugen und in seiner thematischen und stilistischen Vielfalt überwältigenden Ausstellung „Hinter dem Horizont“ im Staatlichen Museum Schwerin zu sehen – nach zahlreichen vorangegangenen Ausstellungen zur DDR-Kunst erstmals alle Gattungen: Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Collagen, Mail Art und Aktionskunst.

Wer noch immer glaubt, DDR-Kunstwerke seien ausschließlich kraftstrotzende Arbeiter und rotwangige Melkerinnen auf dem Bitterfelder Weg gewesen, den belehren die Kuratorinnen Kornelia Röder und Deborah Bürgel schnell eines Besseren.

„Wir wollten keine kulturgeschichtliche Ausstellung“, so Kornelia Röder, „sondern die Spezifik der Schweriner Sammlungen von DDR-Kunst in den Mittelpunkt zu stellen.“ Keine leichte Aufgabe bei 613 Gemälden, 158 Skulpturen und mehr als 1000 Grafiken und Zeichnungen. Doch den Kuratorinnen ist gelungen, woran viele ähnliche Projekte der vergangenen Jahrzehnte scheiterten. „Hinter dem Horizont“ – welch ein vieldeutiger Titel! – ist weder nostalgisch noch denunzierend, sondern besticht allein durch die Qualität und Vielfalt der Werke.

Worin besteht nun die Spezifik der Schweriner Sammlungen zur DDR-Kunst? Wie schon die Herzöge sammelten auch ihre Nachfolger vor allem kleinere und mittelgroße Stillleben, Landschaften und Porträts. Und wie bei Herzogs finden sich in den Sammlungen gattungsübergreifend Werke einzelner Künstler aus verschiedenen Jahrzehnten. Ulrich Hachula ist nur ein Beispiel.

Das Besondere der Schweriner Sammlungen haben die Kuratorinnen, Deborah Bürgel übrigens aus Köln kommend, in sieben sinnfällige Kapitel aufgeschlüsselt.

Der staatlichen Auftragskunst, denn natürlich gab es die, ist ein kleines Kabinett als Prolog gewidmet, wo etwa eineoptimistische Jugendbrigade des Schweriner Malers Carl Hinrichs zu sehen ist.

Was viele mit DDR-Kunst weniger Vertraute überraschen dürfte, ist die Anbindung an die Klassische Moderne, vor allem bei Usedomer Malern wie Otto Niemeyer-Holstein, Vera Kopetz, Herbert Wegehaupt oder Otto Manigk, die mit Sozialistischem Realismus so gar nichts am Hut hatten. Eine auch impressionistisch beeinflusste Kunst, die bis heute nachwirkt, wenn man in Sabine Curios „Garten“ (1989) blickt.

Wie weit sich viele desillusionierte Künstler von den Dok-trien der Kulturbürokratie entfernt hatten, wird im Kapitel „Außenseiter und Intellektuelle“ deutlich: Porträts von Menschen mit Aufruhr in den Augen. Darunter die großformatige Rosa Luxemburg von Heidrun Hegewald – ein Auftragswerk des Kulturministeriums. „Die Rosa“ (1987), eine starke, düstere, zweifelnde, nicht sehr schöne Frau mit glühenden Augen, fand keine Gnade, wurde abgelehnt und gelangte auf „einem köstlich vermogelten Schnörkel-Weg“ nach Schwerin, wie die Malerin schrieb.

Neben den Porträts sind die Landschaften in der Abteilung „Meer und Brücke“ zweifellos einer der Höhepunkte der Ausstellung. Meer und Strände als Sehnsuchtsort, Ort der Grenzen, der Trauer, Hoffnung und inneren Einkehr, in Techniken und Stilistiken unglaublich verschieden, zwischen Realismus und Abstraktion, dass allein diese beiden Wände im Neubau für das stehen, was die DDR-Oberen in den 70ern proklamierten: Weite und Vielfalt.

Was die documenta in Kassel im vergangenen Jahr erstmals zeigte, Mail Art, also Post per Kunst, wird in Schwerin bereits seit 1996 gesammelt und ausgestellt – von wegen alles 100 Jahre später. Und auch widerständige Performancekunst, wie sie an zwei Beispielen in der Ausstellung nachzuvollziehen ist, klingt nicht unbedingt nach Sozialistischem Realismus und Formalismus.

Was bleibt hinterm Horizont? Vielleicht die Erkenntnis, dass auch DDR-Kunst Teil der deutschen und europäischen Kunstgeschichte ist und irgendwann vielleicht so geschätzt wird wie die Schätze der Herzöge. Wie gern wäre man ein Zeitreisender, um sich davon selbst zu überzeugen.