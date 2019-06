Ärztliche Empfehlung : Mariss Jansons sagt Konzerte ab

Der 1943 im lettischen Riga geborene Jansons zählt zu den bedeutendsten Dirigenten weltweit. Seit 2003 leitet er das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

von dpa

25. Juni 2019, 15:59 Uhr

Stardirigent Mariss Jansons (76) hat auf ärztliche Empfehlung hin seine geplanten Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bis Ende August abgesagt.

Betroffen sind Auftritte bei den Salzburger Festspielen und den BBC Proms in London ebenso wie Konzerte in München, Ingolstadt, in der lettischen Hauptstadt Riga sowie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Redefin. Der lettische Dirigent werde «aufgrund einer ärztlich empfohlenen Regenerierungspause» aussetzen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mit.

Ausfallen müssen die geplanten Termine aber laut BR nicht: Bei den kommenden Auftritten springen die Dirigenten Daniel Harding und Susanna Mälkki ein. Die Konzerte in London und Salzburg wird der Kanadier Yannick Nézet-Séguin dirigieren.

Bereits im November 2018 hatte Jansons Konzerte wegen einer Erkrankung absagen müssen. 1996 erlitt der Dirigent bei einer Aufführung von Giacomo Puccinis «La Bohème» einen Herzinfarkt, den er nur knapp überlebte.