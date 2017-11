Die Olsenbande : „Mächtig gewaltig, Egon!“

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Dieter Hentschel 1 von 1

Louis de Funès, Terence Hill und Bud Spencer, die Olsenbande – diese Spaßmacher brachten seit den 60er Jahren Millionen von Menschen in vielen Ländern zum Lachen. Der dänischen Olsenbande, ein ebenso einfallsreiches wie erfolgloses Einbrechertrio, flogen dabei vor allem in der DDR die Zuschauerherzen zu. In der Bundesrepublik standen sie dagegen im Schatten anderer Kultserien. Das Theatermuseum Hannover will das ändern: Es zeigt ab sofort die Ausstellung „Mächtig gewaltig. Die Olsenbande im Museum“.

Dort finden sich Filmplakate, Fotos, Kostüme, Filmausschnitte und Interviews, aber auch ein geknackter Tresor, leere Bierflaschen und kleine dänische Fahnen. Mit viel Aufwand wird versucht, an die Atmosphäre der 14 zwischen 1968 und ’98 gedrehten Kriminalkomödien anzuknüpfen, die immer gleich beginnen und enden: Bandenchef Egon Olsen wird von seinen kriminellen Mitstreitern Benny und Kjeld aus dem Gefängnis in Kopenhagen abgeholt, wo er am Ende auch wieder landet. Dazwischen arbeitet Egon, der mit Melone, Zigarre und altem Anzug an Charlie Chaplin erinnert, an einem neuen Coup („Ich habe einen Plan!“). Der wird von Benny mit „Mächtig gewaltig, Egon!“ gefeiert, während der zögernde Kjeld wissen will: „Ist es gefährlich?“

Bei den weitgehend gewaltlosen Aktionen setzen die drei Kleinkriminellen Spielzeugpanzer, Legosteine, Häkelnadeln oder Brausepulver ein. Zuvor wird viel diskutiert, vor allem mit Yvonne, der immer nörgelnden Ehefrau von Kjeld. Improvisationstalent angesichts begrenzter Mittel – dafür sind Zuschauer im Osten empfänglich, die gewohnt sind, Würstchendosen aus Eberswalde als Ersatzkrümer für ihr Motorrad zu verwenden.

In Dänemark nahm man sich mit der Olsenbande selber auf den Arm. In der Bundesrepublik galten die Filme dagegen wegen absehbarer Handlung und fehlender Action bei vielen Zuschauern als betulich. Daneben spielte auch die Machart eine Rolle. Im ZDF lief die Olsenbande unter dem Titel „Die Panzerknackerbande“ mit wenig Erfolg, nicht ohne Grund: Die Texte wurden mit weniger Witz übersetzt und die Filme für die Ausstrahlung auf Standardsendezeiten zusammengeschnitten. Zudem trafen die westdeutschen Synchronisationsstimmen den schrägen Ton ihrer Protagonisten weniger gut als ihre prominenten ostdeutschen Kollegen Karl-Heinz Oppel oder Helga Hahnemann. Im Theatermuseum wird darauf verzichtet, diese Unterschiede dem Besucher vorzuführen – so wird leider eine Gelegenheit verpasst, das Publikum für die Fallstricke von Synchronisationen zu sensibilisieren und für Untertitel als Alternative zu werben.

Nicht ohne Humor sind auch die Hintergründe für die originellen ostdeutschen Sprachschöpfungen. Im dänischen Original kommentiert Benny die Pläne von Egon mit „Skide godt“, zu Deutsch „Scheißgut“. Das gilt in der DDR als zu unflätig. Dialogbuchautor Wolfgang Woizick stammt aus Brandenburg, wo sich das Wort „mächtig“ gewisser Beliebtheit erfreut – er ist der Erfinder des bis heute bei allen Olsenbanden-Fans bekannten Ausdrucks „mächtig gewaltig“, der auch als Synonym für ambitionierte Projekte gilt, die zum Scheitern verurteilt sind.





Die Olsenbande wird zum Inbegriff für Gemütlichkeit: Man lebt über den eigenen Verhältnissen, lässt viel Alkohol fließen, träumt vom großen Coup und scheitert. Nicht zuletzt die Filmmusik – Dixieland-Melodien, die die Papa Bue’s Viking Jazzband je nach Handlung mal schneller und mal langsamer zum Besten gibt – transportiert dieses Gefühl. Eingefleischte Fans sind bis heute am Olsenbanden-Klingelton ihres Handys zu erkennen.

Mit dem Tod von Kjeld-Darsteller Poul Bundgaard 1998 fand die Serie nur ein vorübergehendes Ende. In den letzten Jahren wurden die Animationsfilme „Die Olsenbande in feiner Gesellschaft“ und „Die Olsenbande auf hoher See“ für ein jüngeres Publikum gedreht, die man sich im Theatermuseum anschauen kann. Inzwischen ist die Olsenbande auch ins Theater gekommen, ausverkaufte Vorstellungen zum Beispiel in Rostock, Cottbus oder derzeit im Mittelsächsischen Theater Döbeln zeugen von der nach wie vor großen Popularität in Ostdeutschland.

„Auch in Ungarn und vor allem Polen wurde die Olsenbande früher viel gesehen, aber ganz so populär wie in der DDR war sie dort wohl nicht“, sagt der Leipziger Paul Wenzel, einer der Gründer des Fanclubs (www.olsenbandenfanclub.de). In der Ausstellung fallen die aufwändig und fantasievoll gestalteten polnischen Werbeplakate für die Olsenbanden-Kinovorführungen besonders ins Auge.

Bleibt die Frage, warum das DDR-Fernsehen den Ganoven mit ihrer Botschaft „Automaten knacken und Baustoffklau ist in Ordnung, die Zeche sollen die da oben zahlen“ immer zu Weihnachten einen prominenten Sendeplatz widmete. Ihre Kapitalismuskritik mag eine Rolle spielen. Kommissar Jensen, der natürliche Gegenspieler der Olsenbande, würdigt in der letzten Folge von 1998 Egon Olsen dafür, dass er immer nur illegale Verbrechen begangen habe – im Gegensatz zu den heutigen Wirtschaftsverbrechern, die sich legal und ohne Risiko auf Kosten anderer bereicherten.

Der ewig meckernde und träge Jensen liefert in der Ausstellung aber noch eine weitere Antwort. Seinem Assistenten rät er in einer der Folgen: „Halten Sie sich fern von der Politik und solchen Sachen, das bringt nur Unglück, dort stoßen Sie auf Kräfte, denen Sie nicht gewachsen sind, Kräfte von einem Ausmaß, das übersteigt den Verstand.“ Im lesenswerten Ausstellungskatalog bringt das Olaf Reis, Leiter der Forschungsabteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uni Rostock, so auf den Punkt: „Der Respekt gegenüber der Monarchie, liebevoll und belustigt in den Filmen geschildert – nichts wünschten sich die Wandlitz-Bewohner sehnlicher.“ Bei den Demonstrationen 1989 tauchten übrigens Transparente mit dem Konterfei der Olsenbande auf, mit einer Nachricht für Egon Krenz: „Egon! Deine Olsenbande fliegt über die Planken!“ – so der Titel der zwölften Folge.

Die Ausstellung: bis zum 3.

Dezember im Theatermuseum

des Schauspielhauses Hannover,

Prinzenstr. 9, Di-Fr+So 14-19.30

Uhr. Unter dem Titel „Mächtig ge-

waltig“ ist ein deutsch-dänischer Ausstellungskatalog erschienen,

ISBN 978-3-929214-11-6, 15 Euro.