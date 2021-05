100. Geburtstag : Lüneburg öffnet Beuys-Ausstellung für Besucher

Die Kunsthalle Lüneburg zeigt eine umfangreiche Beuys-Ausstellung zum 100. Geburtstag des Künstlers. Von Donnerstag an ist sie für Besucher geöffnet.

Lüneburg | Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys (1921-1986) ist eine Ausstellung der Kunsthalle Lüneburg von morgen an bei freiem Eintritt für Besucher geöffnet. Provokante Plakate und Postkarten sind auf zwei Etagen der Kulturbäckerei zu sehen. Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren. Er galt als Aktionskünstler und arbeitete gern mit Fett, Filz und H...

