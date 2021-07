„König des Jazz“  : Louis Armstrong starb vor 50 Jahren

Aus armen Verhältnissen in New Orleans kämpfte sich Louis Armstrong in den Musik-Olymp. Der Tod des wohl berühmtesten Trompeters der Jazz-Geschichte ist jetzt 50 Jahre her.

New York | An der Straßenecke steht ein kleiner Kiosk, ein Restaurant bietet Gerichte aus der Dominikanischen Republik, daneben verkauft ein Laden Besen und Klopapier. Am anderen Ende des Straßenblocks von eng aneinander gereihten meist zweistöckigen Häuschen wäscht ein Mann ausgiebig sein Auto, aus dem Gebäude dahinter dringt Salsa-Musik. Genau dazwischen ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.