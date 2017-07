Auf Facebook : Linkin Park verabschieden sich von Chester Bennington

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Die US-Rockband Linkin Park hat sich mit einer Nachricht auf Facebook von ihrem verstorbenen Sänger Chester Bennington verabschiedet.

«Deine Abwesenheit hinterlässt eine Leere, die nie gefüllt werden kann - eine ausgelassene, witzige, ehrgeizige, kreative, freundliche, großzügige Stimme im Raum fehlt», schrieb die Band am Montag. Der Eintrag brachte es innerhalb einer guten Stunde auf Hunderttausende Likes. Bennington hatte sich am Donnerstag im Alter von 41 Jahren das Leben genommen.

«Die Dämonen, die dich uns wegnahmen, waren immer Teil des Deals. Schließlich verliebten sich alle überhaupt in dich wegen der Art, wie du über diese Dämonen sangst. Du stelltest sie furchtlos zur Schau und brachtest uns dadurch zusammen und lehrtest uns, menschlicher zu sein», hieß es in der mit «LP» unterzeichneten Nachricht.

Die 1996 in Los Angeles gegründete Band deutete an, weiterhin Musik machen zu wollen, ließ Details aber offen. «Unsere Liebe zum Musikmachen und spielen ist unauslöschlich. Obwohl wir nicht wissen, welchen Weg unsere Zukunft nehmen mag, wissen wir, dass jedes unserer Leben durch dich verbessert wurde. Danke für dieses Geschenk. Wir lieben dich und vermissen dich so sehr.»

Linkin Park wurde Ende der 90er Jahre durch eine Mischung aus Nu-Metal, Rock, Rap-Klängen und elektronischen Sounds bekannt und gehört zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Welt.

