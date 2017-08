Rückkehr : Liesborner Evangeliar zurück im Münsterland

vergrößern 1 von 2 Foto: Ina Fassbender 1 von 2

Das Liesborner Evangeliar, eine mehr als 1000 Jahre alte Handschrift der Evangelientexte, ist wieder an zurück an seinem Ursprungsort.

Der Kreis Warendorf (NRW) stellte den für drei Millionen Euro zurückgekauften Kunstschatz aus dem Benediktinerkloster Liesborn am Montag der Öffentlichkeit vor.

Verkäuferin des Werkes aus dem Jahr 980 ist die amerikanische Kunsthändlerin Sandra Hindmann. Bei der Finanzierung haben der Bund und das Bistum Münster sowie verschiedene Stiftungen geholfen.

Das Evangeliar hat eine 214 Jahre dauernde Reise hinter sich: Seit 1803 war das Werk zuerst in der Bibliothek der Uni Münster zu Hause, anschließend im Besitz verschiedener Kunstsammler. 1987 ging es bei Christie's für 1,4 Millionen D-Mark an die Schoyen Collection nach Norwegen. Der Kreis Warendorf hatte damals vergeblich mitgeboten. Ab 2019 soll das Evangeliar in der Ausstellung des Museums Abtei Liesborn für die Öffentlichkeit zu sehen sein.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 15:37 Uhr