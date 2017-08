Kunst-Aktion : Lichtstrahlen aus Fäden durchfluten Kirche

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

Es scheint, als ob glitzernde Spinnenfäden die Markuskirche in Hannover durchziehen: «Lichtungen» heißt die Installation von Elke Maier, die noch bis zum 17. September in der Kulturkirche zu sehen ist.

Für das Projekt hat die in Österreich lebende Künstlerin in wochenlanger Arbeit weißes Seidengarn im großen Kirchenschiff aufgespannt. Unmengen von hauchdünnen Fäden reflektieren das natürliche Licht.

Die 1965 geborene Künstlerin studierte Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in München, wie die Markuskirche mitteilte. Parallel sind Gemälde mit geometrischen Formen von Lienhard von Monkiewitsch zu sehen. In den Werken des emeritierten Professors der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig dominieren schwarze Farbräume.

Markuskirche Hannover

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:57 Uhr