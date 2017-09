Debüt-Album : Liam Gallagher: Lieber Oasis als solo

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017

Für Liam Gallagher könnte seine Ex-Band Oasis so schnell wie möglich ein Comeback feiern. «Ich hätte Oasis lieber als eine Solokarriere», sagte der frühere Frontmann im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings sieht der Sänger, der am Donnerstag (21.9.) seinen 45. Geburtstag feiert, ein großes Hindernis für eine Reunion: seinen Bruder. «Der Ball liegt zu 100 Millionen Prozent in Noels Spielfeld.»

2009 hatte sich die britische Band im Streit getrennt. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als 70 Millionen Alben verkauft. Zu den bekanntesten Songs gehören «Wonderwall» und «Don't Look Back In Anger». Anfang Oktober bringt Liam Gallagher sein Debüt-Album «As You Were» heraus.

