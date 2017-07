Vaterschaftsklage : Leichnam von Salvador Dalí exhumiert

vergrößern 1 von 2 Foto: Manu Fernandez 1 von 2

Der Leichnam des spanischen Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí (1904-1989) ist anscheinend in einem guten Zustand. Dies erklärte die Bürgermeisterin des Ortes Figueres, Marta Felip, nach der Exhumierung des einbalsamierten Körpers.

Felip war in der Nacht zum Freitag bei den Arbeiten im «Theater-Museum Dalí» dabei, in dem der Maler in einer Krypta begraben liegt. «Er ist gut konserviert», sagte die Bürgermeisterin zu den vor dem Gebäude wartenden Journalisten.

Die Exhumierung zur Klärung einer Vaterschaftsklage habe etwa fünf Stunden gedauert, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Freitagmorgen. Gerichtsmediziner hätten vor allem Zahnproben für einen DNA-Abgleich genommen. Wegen der Chemikalien wie Formalin, mit denen Dalí einbalsamiert worden war, sei es schwierig gewesen, brauchbare Proben von anderen Körperteilen zu nehmen.

Ein Richter in Madrid hatte im Juni die Maßnahme angeordnet, um eine Vaterschaftsklage zu klären. Die Spanierin Pilar Abel Martínez behauptet, Dalís Tochter zu sein. Der DNA-Test soll nun Aufschluss geben. Am Morgen wollte sich die Gala-Salvador-Dalí-Stiftung bei einer Pressekonferenz zu der Exhumierung äußern.

