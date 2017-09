Auf Tour : Lady Gaga sagt Konzert ab und schickt Fans Pizza

vergrößern 1 von 1 Foto: Matt Sayles 1 von 1

Die US-Popdiva Lady Gaga (31) hat wegen Krankheit ein Konzert im kanadischen Montréal abgesagt und für ihre Fans als Entschädigung Pizza bestellt. «Es könnte mich nicht niedergeschlagener machen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann», schrieb die Sängerin am Montag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter.

Ein Auftritt im strömenden Regen in einem Stadion in New York vor einigen Tagen habe sie erkranken lassen und sie müsse das für Montagabend geplante Konzert nun verschieben. Als Entschädigung bestelle und bezahle sie für alle Fans vor ihrem Hotel Pizza, teilte Lady Gaga mit.

Einen neuen Termin für das Konzert gab es zunächst noch nicht. Die Musikerin ist derzeit auf Welttournee, bis Dezember stehen dutzende Auftritte auf dem Programm.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:07 Uhr