Zum Jubiläum : Kunstmuseum Moritzburg beleuchtet «Bauhaus und Moderne»

Eine Ausstellung unter dem Titel «Die Stille im Lärm der Zeit» mit Werken aus der Sammlung Ziegler wird ab 10. Februar (bis 12. Mai) in Halle zu sehen sein. Der Bauhauskünstler László Moholy-Nagy steht im Mittelpunkt einer Licht-Bild-Ton-Inszenierung vom 23. Juni bis 25. August.

von dpa

04. Januar 2019, 10:14 Uhr

Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle hat sein Jahresprogramm 2019 unter dem Motto «Bauhaus und Moderne» auf das Bauhausjubiläum zugeschnitten. Den Auftakt macht ab 10. Februar eine Ausstellung unter dem Titel «Die Stille im Lärm der Zeit» mit Werken aus der Sammlung Ziegler (bis 12. Mai).

Die Sammlung geht auf den Chemiker Karl Ziegler zurück, der von 1936 bis 1945 das Chemische Institut der Universität Halle leitete und später nach Mülheim an der Ruhr wechselte. Mit seinem aus Patenten gewonnenen Vermögen legte sich der Nobelpreisträger eine private Kunstsammlung mit Werken des Expressionismus und der Klassischen Moderne zu.

Der Bauhauskünstler László Moholy-Nagy steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die von der Medienkünstlerin Angela Zumpe mit Mitteln der Licht-Bild-Ton-Inszenierung gestaltet wird (23. Juni bis 25. August). Zumpe lehrt an der Hochschule Anhalt in Dessau am Fachbereich Design. Der Maler, Fotograf, Typograf und Bühnenbildner Moholy-Nagy arbeitete von 1923 bis 1928 am Bauhaus.

2018 war für das Kunstmuseum überaus erfolgreich. Er rechne mit mehr als 100.000 Besuchern, so vielen wie noch nie, sagte Moritzburg-Direktor Thomas Bauer-Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil geht auf das Konto der Ausstellung zum 100. Todestag des Wiener Jugendstilmalers Gustav Klimt, die am 6. Januar zu Ende geht.