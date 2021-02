Viehauktion in Carlisle : Kuh namens Posh Spice für 262.000 Pfund ersteigert

Das schöne braune Tier erzielt einen Rekordpreis bei der Viehauktion in England. Der Name hat beim Preis möglicherweise geholfen.

Carlisle | Eine nach dem früheren Spice Girl Victoria Beckham benannte Kuh namens Posh Spice ist in England zum Rekordpreis von 262.000 Pfund ersteigert worden. Bei einer Viehauktion in Carlisle sei das Tier - mit vollem Namen Wilodge Poshspice - in der vergang...

