Publizist : „konkret“-Gründer Klaus Rainer Röhl gestorben

„Das ist ein langes Leben, nicht frei von Aufregung“, sagte Klaus Rainer Röhl einmal über seine Biografie. Nun ist der umstrittene Journalist und Ex-Mann von RAF-Terroristin Ulrike Meinhof gestorben.

Köln | Er war der Ex-Mann von RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und Mitbegründer des linken Politmagazins „konkret“: Der umstrittene Publizist Klaus Rainer Röhl ist tot. Er starb am Dienstagabend in Köln, wie seine Familie am Freitag bestätigte. Wenige Stunden vor seinem 93. Geburtstag sei er zu Hause im Kreise seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen. Meh...

