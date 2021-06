Deutsche Koproduktion : „Kollektiv - Korruption tötet“ gewinnt Lux-Publikumspreis

Bei der Oscar-Verleihung ging der zweifach nominierte Dokumentarfilm leer aus. Jetzt aber hat der Film einen ganz besonderen Preis gewonnen.

Strasbourg | Die deutsche Koproduktion „Kollektiv - Korruption tötet“ hat den europäischen Lux-Publikumspreis gewonnen. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, überreichte die Auszeichnung am Mittwoch in Straßburg an den deutsch-rumänischen Regisseur Alexander Nanau. Der Film zeige, wie wichtig Freiheit und Unabhängigkeit seien, so Sassoli. Nanaus Do...

