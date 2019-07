Atemberaubendes Bühnenbild : Knallbunt und poppig: «Moulin Rouge» startet am Broadway

Nach einer ganzen Reihe weiterer Film-Adaptionen kommt jetzt auch das Revue-Spektakel «Moulin Rouge» an den New Yorker Broadway. Das Stück bietet eine Bühnenshow auf Weltniveau, zeigt aber gleichzeitig die größten Probleme dieser riesigen Theater-Entertainmentmaschine.

von dpa

26. Juli 2019, 10:57 Uhr

Im Englischen, da gibt es eine hübsch-bildliche Redewendung dafür, wenn etwas offensichtlich Problematisches nicht angesprochen wird: Es geht dann um den «Elephant in the room», also den nicht zu übersehenden «Elefanten im Raum», der fleißig totgeschwiegen wird.

Im Al Hirschfeld Theater am New Yorker Broadway können die Zuschauer jetzt diesen Elefanten in gleich dreifacher Ausführung erleben: Wortwörtlich steht er im Bühnenbild der gigantischen Musicalproduktion «Moulin Rouge! The Musical», er funktioniert als Kritik an den Problemen des Stücks und er steht symbolisch für eine Branche, die einen Film- und Promi-Stoff nach dem anderen auf die Bühne bringt, aber zuletzt kaum eine erfolgreiche Originalshow inszenieren konnte. Der Reihe nach.

Der Elefant im Bühnenbild thront über den Rängen im oberen Teil des Theaters, mehrere Meter hoch ragt sein Rüssel hinunter in den Zuschauerraum, und ihm gegenüber steht die rote Windmühle des Pariser Revuetheaters, bekannt aus dem Film. Unter den beiden liegt eine Bühne mit gigantischer Tiefe und einigen der atemberaubendsten Aufbauten, die aktuell auf der berühmtesten Theatermeile der Welt zu sehen sind.

Die Dimensionen des 130 Minuten langen Stückes sind für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbar: Die Wirtschaftsseite Bloomberg schreibt von einem Budget in Höhe von 28 Millionen Dollar (25 Millionen Euro) - für eine ähnliche Größenordnung wird in Deutschland eine komplette Staffel der opulenten Weimarer-Republik-Serie «Babylon Berlin» gedreht.

Hier in New York aber, da knallt das Feuerwerk, da schnurren die Tänzerinnen in engen Glitzerkostümen über die Bühne und es dröhnen die bekannten Pophits. Wie auch schon im zweifach oscarprämierten Film aus dem Jahr 2001 wird die Geschichte mithilfe von erfolgreichen Hits erzählt, 60 Songs sind es insgesamt, darunter auch einige neue Lieder wie die überzeugend eingebauten «Fireworks» oder «Shut Up And Dance With Me». Und die Story? Die ist beinahe zweitrangig.

Erzählt wird die Liebesgeschichte der unheilbar kranken Satine, Tänzerin im Revuetempel Moulin Rouge, und des verarmten Autors Christian, Ende des 19. Jahrhunderts gerade frisch in Paris angekommen. Im Vergleich zum Film dimmt das Musical die prekäre Existenz der Hauptfiguren herunter, das verletzlich von Nicole Kidman und Ewan McGregor gespielte Paar im Mittelpunkt wird hier von zwei blendend aussehenden und technisch versierten Pop-Musicalstars verkörpert, Karen Olivo und Aaron Tveit.

Beide machen ihre Sache für sich genommen sehr gut, und doch stehen sie für den zweiten Elefanten im Raum: Ihre Chemie passt zumindest in den Preview-Wochen noch nicht, manche der überdrehten Gags lassen noch das letzte Stückchen Timing vermissen. Dieses Vergnügungspark-Spektakel ist das Bunteste und Größte, das der Broadway derzeit zu bieten hat und schon deshalb lohnenswert, aber am Ende ist das Ganze auch ein klein bisschen weniger als die Summe all seiner Einzelteile.

Das Stück steht aber auch beispielhaft für die großen Broadway-Trends der vergangenen Jahre, den dritten Elefanten, über den zunehmend diskutiert wird: Neue Stoffe wie das charmante Highschool-Stück «The Prom» oder das aufgedrehte Science-Fiction-Pop-Musical «Be More Chill» holen ihre Millionen-Budgets nicht rein, sie schließen in New York nach wenigen Monaten und müssen hoffen, in einem zweiten Leben auf Tour durch die USA doch noch einen Gewinn zu erzielen.

Aber auch groß angekündigte Titel, die auf bekannten Filmmarken oder Superstars aufbauen, haben es schwer. «King Kong» und «The Cher Show» schließen bald mit Verlust, und auch für «Pretty Woman» senkt sich in wenigen Tagen zum letzten Mal der Vorhang. Am 18. August ist in New York Schluss, aber das Stück mit der Musik von Bryan Adams hat bereits die Zweitverwertung im Blick: Am 29. September ist Premiere einer deutschen Version in Hamburg.

Ein Grund für die kommerziellen Probleme vieler Musicals könnten auch die für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbaren Ticketpreise sein: «Moulin Rouge» verkauft seine Eintrittskarten im Schnitt für 189 Dollar, weite Teile des Parketts an einem Samstag kosten sogar um die 400 Dollar. Wie singt dazu der Moulin-Rouge-Betreiber im Stück? «Spectacular! Spectacular!»