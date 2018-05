Auszeichnung : Julia Roberts übergibt Lebenswerkpreis an George Clooney

George Clooney weird für seine Filmkunst und sein humanitäres Engagement geehrt. Den AFI Life Achievement Award erhält er aus den Händen von «Pretty Woman».

31. Mai 2018, 08:20 Uhr

Hollywood-Star George Clooney (57) kann bei der Ehrung mit dem AFI-Preis für sein Lebenswerk auf seine langjährige Bekannte und Kollegin Julia Roberts (50) zählen.

Wie das American Film Institute (AFI) am Mittwoch bekanntgab, soll der «Pretty Woman»-Star dem Schauspieler am 7. Juni die Auszeichnung überreichen. Die 46. Gala des renommierten Filmverbands geht im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne, wo auch die Oscars verliehen werden.

Clooney war schon im vergangenen Oktober als Empfänger benannt worden. Damals hieß es, der zweifache Oscar-Preisträger («Syriana», «Argo») werde als Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent und für sein humanitäres Engagement geehrt.

Clooney und Roberts sind seit vielen Jahren befreundet. 2003 spielte sie in seinem Regiedebüt «Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind» mit. Er war ihr Leinwand-Ehemann in «Ocean's 12». Bei den Filmfestspielen in Cannes stellten sie 2016 ihre gemeinsame Finanzsatire «Money Monster» vor.

Der AFI Life Achievement Award geht an Personen, deren Arbeit die amerikanische Filmkunst bereichert, wie das Institut schreibt. Zu früheren Preisträgern gehören Tom Hanks, Meryl Streep, Dustin Hoffman und Steven Spielberg. Im vorigen Jahr wurde Diane Keaton geehrt.