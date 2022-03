Kabarettist gastiert bis Freitag im St. Pauli Theater : Josef Hader: „Hamburg ist eine gute Stadt für mich“

Noch bis Freitag gastiert der Kabarettist Josef Hader mit seinem neuen Programm „Hader on Ice“ im Hamburger St. Pauli Theater auf der Reeperbahn. Im Interview spricht über seine Liebe zu Hamburg und über die Figur, die er im neuen Programm auf die Bühne bringt.

Herr Hader, was für ein Verhältnis haben Sie zu Hamburg? Seit 1992 spiele ich immer wieder in Hamburg, und das Schöne ist: immer mit demselben Veranstalter. Ulrich Waller (Regisseur, Theater- und Festivalleiter, die Red.) hat mich damals zum Kampnagel-Festival eingeladen. Ich hatte damals das Programm „Bunter Abend“, und das war mindestens so herausfo...

