Ballett-Ikone : John Neumeier: Voller Energie und Kreativität

Das Wichtigste sei, dass die Kreativität bleibt, meint Ballett-Ikone John Neumeier. In wenigen Tagen feiert er seinen 80. Geburtstag.

von dpa

19. Februar 2019, 08:17 Uhr

Hamburgs Ballettintendant John Neumeier (79) denkt auch kurz vor seinem 80. Geburtstag noch lange nicht ans Aufhören.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich am Ende bin. Ich lerne jeden Tag, wie ich das besser machen kann, was ich tue, und hoffe, dass das so weitergeht», sagte Neumeier der Deutschen Presse-Agentur. «Das Wichtigste ist für mich, dass die Kreativität bleibt, und ich habe nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen.»

Im Frühjahr 2018 hatte der gebürtige Amerikaner seinen Vertrag mit dem Hamburg Ballett um weitere vier Jahre bis 2023 verlängert. Dann hätte Neumeier seine Compagnie seit 50 Jahren geleitet.