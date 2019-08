Energien : Jan van Munster erhält Deutschen Lichtkunstpreis

Das Kunstmuseum Celle beherbert eine der größten Sammlungen aktueller Lichtkunst in Deutschland. Dort wird im Januar zum vierten Mal der Deutsche Lichtkunstpreis vergeben.

von dpa

05. August 2019, 15:04 Uhr

Celle (dpa) - Der Niederländer Jan van Munster erhält den mit 10 000 Euro dotierten Deutschen Lichtkunstpreis 2020. Damit werde der 80-Jährige für sein herausragendes Lebenswerk geehrt, teilte das Kunstmuseum Celle mit.

Van Munster setzt sich in seinem Schaffen intensiv mit dem Begriff der Energie auseinander. Häufig finden sich seine Installationen im öffentlichen Raum - auf dem Heilbronner Wartbergturm etwa leuchtet seit 2002 die Lichtskulptur «Sonnenstrahl für Heilbronn». Zudem hatte er seit 1969 zahlreiche internationale Einzelausstellungen.

Die von der Robert Simon Kunststiftung vergebene Auszeichnung wird seit 2014 alle zwei Jahre verliehen. Preisträger waren bisher Lichtkunstpionier Otto Piene, der Düsseldorfer Mischa Kuball sowie die Österreicherin Brigitte Kowanz.

Jan van Munster wird den Deutschen Lichtkunstpreis im Januar im Kunstmuseum Celle in Empfang nehmen, das eine der größten Sammlungen aktueller Lichtkunst in Deutschland beherbergt. Der 80-Jährige sagt über sein Schaffen: «Mein Werk handelt von Energien, von Zeit und Raum und den Gegensätzen, die darin enthalten sind: Licht und Dunkel, Wärme und Kälte, Hass und Liebe, Anziehen und Abstoßen, Lärm und Stille.» Er lebt und arbeitet in Oost-Souburg und fördert junge Künstler an verschiedenen niederländischen Kunstakademien.