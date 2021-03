Karriere endete wegen Missbrauchsvorwürfen : James Levine gestorben: Das gefallene Genie

James Levine ist, wie jetzt bekannt wurde, am 9. März gestorben. Seine Karriere endete aber vor drei Jahren.

Schwerin | James Levines Auftreten war legendär. Die Bilder von ihm auf der Probe haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: ein massiger Mann, das runde Gesicht dominiert von einer großen Brille und umweht von seiner Lockenpracht, und immer über der Schulter ein flauschiges Handtuch – so sah man ihn fast so oft wie im Konzertornat am Dirigentenpult. Er w...

