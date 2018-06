Deutschlandtour : Iron Maiden-Sänger Dickinson nimmt eigene Show mit Humor

Metal-Band Iron Maiden ist in Deutschland unterwegs. Für ihre spektakulären Bühnenshows sind die Hardrocker berühmt. Dieses Mal wird Eddie das Herz rausgerissen.

von dpa

09. Juni 2018

(Berlin) - Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, kann die pathetische Bühnenshow seiner Band selbst nicht ernst nehmen. «Ich selbst sehe das mit einem großen Sinn für Ironie», sagte er dem «Tagesspiegel am Sonntag».

«Ich meine, ich bin ein fast 60-jähriger Mann, der auf der Bühne unserem Maskottchen Eddie das Herz rausreißt und Blut ins Publikum spritzt.» Eddie ist eine Zombie-Kreatur, die auch auf den Alben-Covern der Band auftaucht.

In ihren Shows und Bühnenbildern zitiere seine Band Oper und Operette, sagte Dickinson, von einer Gleichsetzung von Metal und Klassik hält er jedoch wenig: «Schwachsinn. Ich stand ein paarmal mit Opernsängern auf der Bühne. Meine Stimme ist laut, aber nicht mal nah dran an dem, was die machen.»

Iron Maiden sind derzeit auf Deutschlandtour. Am Samstag sollten sie beim Rockavaria-Festival in München auftreten, an diesem Sonntag in Hannover, am 13. Juni in Berlin und am 30. Juni in Freiburg.