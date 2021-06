Corona-Pandemie : Im Partyboot für Clubs - Berliner demonstrieren fürs Feiern

Monatelang waren die Hauptstadtclubs geschlossen, jetzt darf wieder getanzt werden. Aber nur draußen, wegen der höhen Ansteckungsgefahr drinnen. Das reicht manchen nicht.

Berlin | Bässe für Bewegungsfreiheit: Mit lauter Musik auf Booten haben Mitglieder der Berliner Party- und Clubszene am Sonntag für mehr Freiheit beim Feiern demonstriert. Sie fuhren am Sonntag über den Landwehrkanal durch Ausgehviertel der Hauptstadt in Kreuzberg, Treptow und Neukölln. „Vermeidet Kulturalschaden“ und „Kultur, Du Opfer“, stand auf Transpare...

