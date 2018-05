Der Räuber kehrt zurück : Hotzenplotz fliegt zum Mond

Bislang unbekannte Geschichte um Otfried Preußlers Räuber. Ein neuer Text wurde im Nachlass entdeckt

von Stefan Lüddemann

07. Mai 2018, 20:45 Uhr

Stuttgart | Eine neue Geschichte von Räuber Hotzenplotz – und das geschlagene 45 Jahre nach dem Erscheinen des letzten von drei Bänden um den gerissenen Spitzbuben? Mit „Hotzenplotz 3“ hatte Otfried Preußler die Geschichte von dem Räuber mit Schlapphut, struppigem Bart und Pfefferpistole, der Kasperl, Seppel, die Großmutter und den gutwilligen, aber einfältigen Wachtmeister Dimpfelmoser in Atem hält, eigentlich abgeschlossen. Nun aber kommt mit „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ am 17. Juli ein neues Abenteuer um eine der legendärsten Kinderbuchfiguren heraus.

„Die Fahrt zum Mond“: Unter diesemschmucklosen Titel habe Susanne Preußler-Bitsch, eine der Töchter des Autors, die Geschichte in einer bislang nicht gesichteten Kiste mit Materialien aus dem Nachlass des Autors gefunden, berichtet Bärbel Dorweiler, Verlegerin des Thienemann-Verlages, in dem die Hotzenplotz-Bücher ebenso wie andere Geschichten Preußlers erscheinen.

„Die neue Geschichte ist komplett auserzählt, ihr Spannungsbogen komplett“, sagt Dorweiler zu dem 20 Seiten umfassenden Manuskript von 1967. Susanne Preußler-Bitsch habe den mit einem Dialog und Regieanweisungen als Kasperletheater konzipierten Text in eine Prosaform überführt. 64 Seiten soll das nach Preußlers Text erstellte Werk haben, wie Dorweiler ankündigt.

Und was haben Hotzenplotz und die Mondrakete nun miteinander zu tun? Der Räuber macht jedenfalls, was er am liebsten tut, wenn er nicht gerade Großmutters Kaffeemühle stibitzt – er bricht aus dem Gefängnis aus. Wachtmeister Dimpfelmoser hat wieder einmal seine liebe Not mit dem ausgekochten Ganoven. Seppel und Kasperl helfen dem Gendarmen und verfallen auf einen unglaublichen Plan. Sie wollen Hotzenplotz nicht nur einfangen, sondern ihn auch mit einer Rakete auf den Mond schießen. Ob das funktioniert?

„Ich werde mir lieber die Zunge abbeißen, statt zu erzählen, wie die Geschichte ausgeht“, sagt Bärbel Dorweiler mit einem Lachen. Sie platziert die neue Hotzenplotz-Geschichte geschickt zum 95. Geburtstag des 2013 verstorbenen Autors. Zu diesem Anlass sind verschiedene Events geplant, darunter eine Hotzenplotz-Ausstellung, die am 20. November in Stuttgart eröffnet werden soll, und ein Hörspiel, das der Westdeutsche Rundfunk (WDR) nach dem neuen Buch ausstrahlen wird. Die Uraufführung des nach Preußlers Text ebenfalls konzipierten Theaterstücks folgt am 11. November am Neuen Schauspiel Düsseldorf.

Ebenso wie die drei zu Lebzeiten Preußlers veröffentlichten Hotzenplotz-Bücher „Der Räuber Hotzenplotz“ (1962), „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ (1969) und „Hotzenplotz 3“ (1973) wird auch der vierte Band illustriert sein. Thorsten Saleina wird dem neuen Buch mit farbigen Bildern sein optisches Gesicht geben„Saleina hat mit viel Respekt vor dem Original gearbeitet“, beschreibt Bärbel Dorweiler die Illustrationen, die Franz Josef Tripp (1915–1978) seinerzeit in Schwarz-Weiß geschaffen hatte. Sein Hotzenplotz hat sich in das Gedächtnis von Generationen gebrannt. Breitkrempiger Hut, Bart und Messer im Gürtel – Hotzenplotz eben.