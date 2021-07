76 Würstchen : Hotdog-Wettesser bricht Rekord

Sie würgen Dutzende Hotdogs hinunter, die Zuschauer johlen: Das Würstchen-Wettessen in New York ist langjährige Tradition zum Nationalfeiertag der USA am 4. Juli. Auch diesmal wurde wieder eine Bestmarke aufgestellt.

New York | Mehr als 22 000 Kalorien in zehn Minuten: Mit 76 verspeisten Hotdogs beim traditionellen Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island hat der Serien-Champion Joey Chestnut einen Rekord aufgestellt. Der 37-jährige Kalifornier verdrückte am Sonntag 76 Würstchen in Brötchen und verbesserte damit seine frühere Bestleistung von 2020 um einen Hot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.