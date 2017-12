Überblick : Höhepunkte 2018: Eine Kultur-Vorschau

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

Das neue Jahr im Überblick in Sachen Kultur - von den 75. Golden Globes im Januar über die 90. Oscars im März bis zu den 107. Bayreuther Festspielen im Sommer oder der 70. Frankfurter Buchmesse im Oktober.

Vorab: Europas Kulturhauptstädte 2018 sind Maltas Hauptstadt Valletta und das niederländische Leeuwarden.

Was in den einzelnen Monaten ansteht (einige Daten sind noch unklar):

JANUAR: In Beverly Hills werden zum 75. Mal die Golden Globes verliehen (7. Januar). In Darmstadt gibt eine Jury das «Unwort des Jahres» bekannt (16. Januar). Die Oscar-Nominierungen kommen zudem heraus (23. Januar). Zum 60. Mal werden die wichtigsten Musikpreise vergeben, die Grammy Awards (28. Januar) - diesmal in New York.

FEBRUAR: Die Filmwelt schaut auf die 68. Berlinale, die Internationalen Filmfestspiele Berlin (15. bis 25. Februar) - Jury-Präsident ist Tom Tykwer. In Hamburg wird der deutsche Medienpreis Die Goldene Kamera (22. Februar) vergeben.

MÄRZ: Am Anfang des Monats steht in Hollywood der Höhepunkt der Filmpreis-Saison an: die 90. Oscar-Verleihung (4. März). Leipzig wird mit seiner Buchmesse Mittelpunkt der lesenden Welt (15. bis 18. März). Außerdem werden die Preisträger des Grimme-Preises bekanntgegeben.

APRIL: Nach der Bekanntgabe kommt dann die Vergabe: Bei der Grimme-Preisverleihung wird gutes Fernsehen ausgezeichnet (13. April). In Frankfurt am Main ist Musikmesse (11. bis 14. April). In Berlin wird der Pop-Musikpreis Echo verliehen (12. April). Zum 68. Mal wird der Deutsche Filmpreis vergeben - die Lola (28. April).

MAI: Der Mai ist wie jedes Jahr der ESC-Monat - das Finale des 63. Eurovision Song Contest geht in Lissabon am 12. Mai über die Bühne (Halbfinals: 8. und 10. Mai). Das wohl wichtigste Filmfestival der Welt - das Festival de Cannes - findet zum 71. Mal statt (9. bis 20. Mai). In Berlin ist außerdem wieder Theatertreffen (4. bis 20. Mai).

JUNI: Im Juni werden voraussichtlich wieder die Preisträger vom Georg-Büchner-Preis und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verkündet (Verleihung jeweils im Herbst). Die Broadway-Preise Tony Awards (10. Juni) gehen in New York über die Bühne - letztes Jahr hatte sie noch Kevin Spacey moderiert. Die Kunstwelt versammelt sich bei der Art Basel (14. bis 17. Juni).

JULI: Es ist Festspielzeit - die Salzburger Festspiele (20. Juli bis 30. August) locken wieder allerhand Promis an. Bei den Bayreuther Festspielen (25. Juli bis 29. August) soll es unter anderem eine Neuinszenierung der Wagner-Oper «Lohengrin» geben - Regie: Yuval Sharon, Ausstattung: Neo Rauch und Rosa Loy.

AUGUST: Im August versammelt sich die Filmwelt im Tessin im Freien auf der Piazza Grande, zum 71. Festival del Film Locarno (1. bis 11. August). Außerdem stehen die MTV Video Music Awards an (28. August).

SEPTEMBER: Anfang des Monats findet das Filmfestival von Venedig (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, 29. August bis 8. September) statt - zum 75. Mal. Das Toronto International Film Festival läuft meist einige Tage parallel.

OKTOBER: Die Nobelpreisvergaben stehen traditionell in der ersten Monatshälfte an. Bei der 70. Frankfurter Buchmesse (10. bis 14. Oktober) ist Georgien Ehrengast. Der Deutsche Buchpreis wird zudem verkündet und der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels überreicht.

NOVEMBER: Der Medienpreis Bambi, der Deutsche Theaterpreis Der Faust und die American Music Awards werden traditionell im November verliehen. Auch die MTV Europe Music Awards gehen über die Bühne.

DEZEMBER: Die Gala zum Europäischen Filmpreis soll 2018 in Sevilla stattfinden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt außerdem wieder ihr «Wort des Jahres».