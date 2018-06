Act Ben Zucker : Helene Fischer beginnt Stadion-Tour 2018 in Leipzig

Ihre Bühnenshows sind Spektakel, für die sich Schlagerkönigin Helene Fischer auch körperlich schindet. Im Herbst/Winter hat sie mit Akrobaten des Cirque du Soleil performt und gesungen - nun folgt Teil 2 der «Live 2017/2018»-Tour.

von dpa

23. Juni 2018, 13:02 Uhr

Luft-Ballett und Tuchfühlung: Mit dem ersten von zwei Konzerten in der Leipziger Red Bull Arena beginnt Schlagerkönigin Helene Fischer am Samstag ihre Stadion-Tour 2018. Die Sommersause geht durch zwölf Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Dabei lässt Helene zunächst dem Berliner Sänger Ben Zucker den Vortritt auf der Bühne. Der Newcomer steht derzeit mit seinem Debüt-Album «Na und!» in den deutschen Charts. Zu den beiden Auftaktkonzerten am Samstag und Sonntag in Leipzig werden nach Veranstalterangaben jeweils 40 000 Besucher erwartet.

Die im russischen Krasnojarsk geborene Entertainerin gilt als Deutschlands bekanntester Schlagerstar.