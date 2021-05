Bildung : Grütters will mehr Vermittlungsarbeit in Museen

Museen sollten aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mehr Vermittlungsarbeit leisten.

Berlin | „Kulturelle Bildung ist entscheidend für gesellschaftliche Teilhabe“, sagte Grütters am Dienstag in Berlin. Museen legitimierten sich ganz maßgeblich durch ihre Bildungsarbeit. „Es gibt in Deutschland immer noch deutlich mehr Kuratoren als Vermittler“, sagte die CDU-Politikerin. In einigen Feldern seien aber „von außen zusätzliche Initiativen mögli...

