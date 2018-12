Weltmusik : Griot-Groove: Baba & Djana Sissoko zünden ein Feuerwerk

Sicher eines der besten Alben des Jahres im Genre Afrobeat (mindestens): «Fasiya», das Duett des großen malischen Griot-Musikers Baba Sissoko und seiner Tochter Djana - groovt höllisch!

von dpa

26. Dezember 2018, 12:28 Uhr

Im März erhielt er den begehrten Obaland Award als «Bester afrikanischer Jazz-Musiker». Dabei trifft dieser Genre-Begriff bei Baba Sissoko nur unzulänglich, was der Mann aus Mali alles drauf hat.

Erst recht auf seinem neuen Album «Fasiya» (Blindfaith/Groove Attack), im Duett mit der eigenen Tochter: Baba & Djana Sissoko zünden hier ein Feuerwerk aus Pop, Funk, Reggae, Mali-Blues, Afrobeat und ja, auch Jazz, das dieses Jahr im sogenannten Worldmusic-Sektor seinesgleichen sucht.

Angetrieben vom polyrhythmischen Getrommel des Berliners Max Weissenfeldt, das nicht selten an den vielleicht weltbesten Drummer Tony Allen erinnert, finden all diese Einflüsse zu einer hypnotisch groovenden, hochmelodischen Mixtur zusammen. Kirsche auf dem Kuchen sind die wunderbar harmonierenden Vater/Tochter-Stimmen: der dunkle, warme Gesang von Baba Sissoko auf der einen Seite, die an ganz große Soul-Sängerinnen erinnernden, teilweise auch englischsprachigen Vocals von Djana Sissoko auf der anderen.

Baba Sissoko wurde in Bamako/Mali als Spross einer alten Griot-Dynastie geboren und gilt als «König der Talking Drum». Außerdem spielt er Gitarre und afrikanische Instrumente wie Ngoni, Kamalengoni und Balaphon.

Auf «Fasiya» hört man nun die tiefe Verwurzelung der Sissokos in der malischen Tradition ebenso wie das Verständnis für afroamerikanische und karibische Musik. Dabei profitieren beide von ihrem Kontakt mit Musikern aus anderen Kulturkreisen - wie eben jetzt mit dem deutschen Weltklasse-Schlagzeuger Weissenfeldt.

Vorher gehörten schon so unterschiedliche Musiker wie Rokia Traore, Ibrahim Ferrer, Dee Dee Bridgewater, Roberto Fonseca, Oumou Sangare, Toots Thielemans oder Toumani Diabate zu Baba Sissokos Kooperationspartnern. Zuletzt arbeitete er mit dem Italiener Luca Sapio auf dem Album «Three Gees» und mit DJ Khalab für die Platte «Khalab & Baba» zusammen. Allerfeinste Weltmusik im Wortsinne.