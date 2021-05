Jazz : Glenn Close bringt Spoken-Word-Album heraus

Bei der Oscar-Verleihung fiel Glenn Close mit ihren Dance Moves auf. Und für Jazz hat die Hollywood-Schauspielerin ebenfalls ein großes Faible.

Berlin | US-Schauspielerin Glenn Close veröffentlicht ihr erstes Jazz-Album. Die Platte trägt den Titel „Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution“ (dt. Transformation: Persönliche Geschichten über Wandel, Akzeptanz und Entwicklung). Es erscheint am 7. Mai, wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete. Für das Projekt hat der Holly...

