Neuerscheinungen : Gesten der Aufmerksamkeit

Der Mann weiß, wie man sich benimmt: Enrico Brissa war lange als Protokollchef für die Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck tätig.

von dpa

10. Juli 2018, 14:15 Uhr

«Mit dem Du ist es wie mit der Zahnpasta. Einmal draußen, bekommt man sie nicht mehr in die Tube.» Solche und ähnliche Erfahrungen und Weisheiten hat Enrico Brissa in seinem Handbuch des passenden Benehmens zusammengetragen. Es bietet haufenweise Begriffserklärungen, ergänzt um praktische Tipps für Alltagssituationen ebenso wie für den ungewöhnlichen Fall, dass ein Treffen mit der britischen Queen anstehen sollte.

Dem Autor geht es in «Auf dem Parkett» ohnehin nie um Formalien an sich, sondern er will für Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber werben. Und für ein Leben mit Stil. Sachkundig und unterhaltsam breitet er sein Fachwissen aus - von A wie etwa «Aperitif» und «Arm anbieten» bis Z wie «Zurückhaltung». Das er sich auf dem Terrain auskennt, steht außer Zweifel: Brissa war lange als Protokollchef für die Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck tätig. Seit 2016 leitet er das Protokoll des Deutschen Bundestags.

Enrico Brissa: Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens. Siedler Verlag, München, 272 Seiten. 18 Euro, ISBN 978-3-8275-0112-7