Neue Single : George Ezra: Video-Premiere von «Paradise»

Mit dem Song «Budapest» wurde George Ezra zum Shootingstar. Sein Debütalbum verkaufte sich millionenfach. Jetzt geht der Singer-Songwriter nach einer Pause wieder an den Start.

von dpa

24. Januar 2018, 18:14 Uhr

Berlin (dpa) - Bei seinem ersten Hit ging es musikalisch ab nach «Budapest», jetzt zieht es George Ezra gleich in elysische Gefilde. «Paradise» heißt die neue Single des britischen Singer-Songwriters, zu der jetzt das Video veröffentlicht wurde - in dem viel getanzt und geboxt wird.

Der Song mit einem multiplen Ezra hat Schwung und eignet sich bestens, bei der richtigen Lautstärke den Winter-Blues zu vertreiben. Und die ausdrucksstarke Stimme ist sowieso ein Pfund, mit dem George Ezra wuchern kann.

Die Bestimmung des Menschen sei es, unterwegs zu sein, meinte der einflussreiche Reiseschriftsteller Bruce Chatwin («Traumpfade»). Und diese Meinung teilt offensichtlich auch George Ezra, der für sein neues Album «Staying At Tamara's», das am 23. März erscheinen soll, zur Inspiration wieder auf Reisen ging.

Diesmal zog es ihn unter anderem nach Barcelona, wo er Unterschlupf bei einer gewissen Tamara fand. Am 9. April wird George Ezra zu einem Konzert in Berlin aufschlagen und am 14. April in Köln.