Musik-Charts : Gabalier auf Platz eins mit seinem «Best of»

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier hat mit seinem Album «Best Of Volks-Rock'n'Roller» auf Anhieb die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, ist es das dritte Mal nach «Mountain Man» (2015) und «Vergiss mein nicht» (2018), dass der Österreicher in den Offiziellen Deutschen Album-Charts den Ton angibt.

von dpa

20. September 2019, 17:09 Uhr

Auch die anderen Platzierungen in den Top 5 der Alben sind alle neu: der sächsische Rapper Trettmann («Trettmann», Platz zwei), die Schweizer Rapperin Loredana («King Lori», Rang drei), das durch Youtube bekannt gewordene Brüdergespann Die Lochis («Kapitel X», Platz vier) und der in Kiew geborene Rapper Olexesh («Augen Husky», Platz fünf).

Auch in den Single-Charts gibt es einen Wechsel an der Spitze: Loredana feat. Mero («Kein Plan») fielen von der Eins auf die Vier und wurden an der Spitze abgelöst von der australischen Singer-Songwriterin Toni Watson alias Tones And I. Der neue Nummer-eins-Hit heißt «Dance Monkey».

Auf Platz zwei wie in der Vorwoche steht der Rapper Apache 207 mit «Roller». Neu auf der Drei ist Loredana («Genick») und auf der Fünf (Vorwoche Platz drei) stehen Samra & Capital Bra mit «Huracan».