Tiere : Fuchs will Kuchen naschen - und bleibt in Betonblock stecken

Die Suche nach Fressbarem ist einem jungen Fuchs fast zum Verhängnis geworden. Der kleine Jäger blieb in einem Betonblock stecken. Die Feuerwehr half schließlich.

Littlehampton | Die Jagd nach einem Stück Kuchen ist einem neugierigen Fuchs in England fast zum Verhängnis geworden. Das Jungtier blieb mit dem Kopf in einem Betonblock stecken, der als Mückenfalle präpariert worden war - erst nach fünf Stunden konnte die Feuerwehr den Fuchs befreien. Wendy Bradmore und Keith Collins hatten das Tier morgens in ihrem Garten im Ort...

