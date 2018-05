Scherz oder Kunst? : Franzose baut Auto zu Pizzaofen um

Frische Pizza aus dem Auto: Ein Franzose hat einen Ford zum Pizzaofen umgebaut. Es ist nicht sein erstes skurriles Werk.

von Lorena Dreusicke

29. Mai 2018, 19:05 Uhr

Hamburg | Echte Steinofenpizza bekommen die meisten Menschen nur im Restaurant. Nicht so Benedetto Bufalino. Der französische Künstler hat einen ausrangierten Ford-Kombi zu einem Pizzaofen umgebaut. Vor einigen Tagen hat er den Ofen mit einer öffentlichen Pizzaparty eingeweiht – mit Erfolg, wie er in den sozialen Netzwerken dokumentierte. Fahrtüchtig ist der Wagen nicht mehr, dafür bäckt er offenbar köstliche Pizza.

Das Pizzaofen-Auto ist allerdings nicht die erste skurrile Kreation Bufalinos. Auf seiner Website zeigt er weitere Werke: umgestürzte Autos umfunktioniert zur Tischtennisplatte in Paris und Lyon, die Tonne eines fahrenden Betonmischers als überdimensionierte Diskokugel in Madrid und Metz, ein abgedichteter Seat Ibiza als Swimming-Pool oder eine Londoner Telefonzelle als Aquarium.

Ein Beitrag geteilt von BENEDETTO BUFALINO (@bufalinobenedetto) am Mai 13, 2018 um 3:47 PDT

Der französischen Zeitung "Ouest France" sagte Bufalino, seine Absicht sei es, Objekte zu "erhöhen", indem er sie umrüste. Dabei orientiere er sich am Naheliegenden: Eine Telefonzelle mit ihren Glasscheiben sei quasi schon ein Aquarium, so Bufalino – und ein Auto erinnere mit seiner Form an einen Backofen.