Literatur : Frankreichs überraschender Bestseller: „Der Schneeleopard“

„Der Schneeleopard“ war 2019 das meistgelesene Buch in Frankreich - und das literarische Phänomen des Jahres. Nun ist es auf Deutsch erschienen.

Paris | In seinem Bestseller beschreibt Sylvain Tesson sein erstes Aufeinandertreffen mit dem Schneeleoparden in der stillen Bergwelt Tibets in großen Worten. Die lang erwartete Begegnung fand auf über 4500 Metern statt. „Er trug das Wappen der tibetischen Landschaft. Sein Fell, Intarsien aus Gold und Bronze, gehörte dem Tag, der Nacht, dem Himmel und der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.