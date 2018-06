God's Favorite Customer : Folkrock-Star in spe: Father John Misty konzentriert sich

Ein Kritiker-Liebling ist Father John Misty schon länger. Für den Massenerfolg sind seine Songwriter-Alben aber wohl zu exzentrisch. Auch mit dem prachtvollen neuen Werk macht der US-Amerikaner keine Zugeständnisse an den Mainstream.

von dpa

03. Juni 2018, 05:00 Uhr

Den vielfach erwarteten Durchbruch zum Superstar des US-Folkrock hat er im Vorjahr mit seinem monumentalen Album «Pure Comedy» dann doch noch nicht geschafft.

Zu verschroben und auch zu überbordend war wohl dieses 75-minütige Opus magnum voller politischer Warnungen und sarkastischer Anspielungen, das Josh Tillman alias Father John Misty im April 2017 der staunenden Pop-Öffentlichkeit vor die Füße warf.

Doch der 37-Jährige aus dem US-Bundesstaat Maryland lässt sich nicht beirren und legt nur 14 Monate später nach: «God's Favorite Customer» ist nur halb so lang wie das Vorgängerwerk, klingt wie ein konzentrierter Epilog zu «Pure Comedy» und ist die bessere Platte - wenn auch wieder zu exzentrisch für die Charts-Spitze.

Wie Father John Misty den nordamerikanischen Folk der 70er Jahre (Neil Young, James Taylor, Jackson Browne) mit dem orchestralen Piano-Pop und der Balladenkunst eines Elton John oder John Lennon verknüpft, ist erneut beeindruckend. Und weil diesmal keine 14-minütigen Textlawinen wie «Leaving L.A.» den Flow der zehn Lieder stören, bleibt durchgehend bis zum Ende das reine Hörvergnügen.

Persönliche Erfahrungen und Krisen spielen jetzt in den Texten eine wichtigere Rolle als Tillmans Erschütterung über die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vor einem Jahr. Dass er diese Reflexionen in kluge, oft ironische Worte zu kleiden versteht, ist bei einem so intellektuellen Künstler keine Überraschung - besonders gut gelingt es im programmatischen «The Songwriter».

Ein Ereignis ist, wie bereits auf den drei vorherigen Soloalben von Father John Misty, seine wunderbar melancholische Baritonstimme. Man darf sich also schon auf die Konzerte im Herbst freuen, wenn dieser mächtige Gesang und Tillmans Hang zur großen Geste auf deutschen Bühnen zusammentreffen.

Konzerte von Father John Misty im Herbst: 06.11. Darmstadt, Centralstation; 07.11. Berlin, Huxley's; 09.11. Weissenhäuser Strand, Rolling Stone Weekender; 15.11. Wien, Arena; 16.11. Rust, Rolling Stone Park