Musikcharts : Fantasy an der Spitze der Album-Charts

Das Schlager-Duo Fantasy hat mit seinem Album «Casanova» sofort die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Wie GfK Entertainment am Freitag mitteile, ist es das vierte Nummer-1-Album in der Karriere der beiden Musiker.

von dpa

13. September 2019, 16:59 Uhr

Auch auf Rang zwei gibt es einen Wechsel: Hier platziert sich der Hip-Hopper Dame mit «Zeus». Die österreichische Band Wanda steigt mit «Ciao!» auf Position vier ein, Hein Simons, bekannt als Kinderstar Heintje, mit «Lebenslieder» auf der fünf. Peter Maffay fällt mit seinem Album «Jetzt!» von eins auf drei zurück.

Auch in den Single-Charts gibt es einen Wechsel an der Spitze: Loredana feat. Mero übernimmt mit «Kein Plan" auf Anhieb die Nummer 1. Für Apache 207 geht es einen Rang nach unten auf Position zwei mit «Roller». Bronze schaffen Samra & Capital Bra mit «Huracan». Tones And I ist mit «Dance Monkey» jetzt auf der vier und Shawn Mendes & Camila Cabello sind mit dem Sommerhit «Señorita» auf der fünf.