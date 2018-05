Jubiläum : Faksimile-Ausgabe der Gutenberg-Bibel

Vor 550 Jahren starb Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks.

von dpa

22. Mai 2018, 13:11 Uhr

Als einen Beitrag zum Gutenberg-Jahr hat der Mainzer Buchwissenschaftler Stephan Füssel eine Faksimile-Ausgabe der Gutenberg-Bibel von 1454 herausgegeben.

Die Veröffentlichung der 1268 originalgetreu wiedergegebenen Seiten, zusammen mit einem Kommentar von 144 Seiten sei «ein Gruß der Stadt Mainz an die Welt», sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). In diesem Jahr erinnert die Stadt an den 550. Todestag des Erfinders des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern.

Vom Erstdruck sind 49 Exemplare erhalten. Für den Faksimile-Druck wurde der Band verwendet, der in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrt wird und im Jahr 2000 ins Unesco-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde. Diese Ausgabe kann auch im Internet eingesehen werden. Die Digitalisierung in hoher Auflösung war auch Grundlage für die Reproduktion im Taschen-Verlag.

Die Gutenberg-Bibel von 1454, hrsg. von Stephan Füssel. Taschen-Verlag 2018. 2 Bände mit Begleitheft, 1400 Seiten. 100,00 Euro. ISBN 978-3-8365-7245-3