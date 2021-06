US-Schauspielerin : Eva Longoria im Vorstand des Academy-Museums

-/Imagespace via ZUMA Wire/dpa

Das Museum der Filmakademie, die jährlich die Oscars verleiht, soll im September eröffnet werden. Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Eva Longoria ist mit an Bord.

Los Angeles | „Desperate Housewives“-Star Eva Longoria (46) wird im Vorstandsrat des neuen Academy-Museums in Los Angeles mitwirken. Dies teilte das Academy Museum of Motion Pictures mit. Man sei „begeistert“, die Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin an Bord zu haben, sagte Ted Sarandos, der Vorstandsvorsitzende des Museums und Netflix-Programmchef. Der L...

