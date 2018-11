«Unser Lied für Israel» : ESC-Vorentscheid: sechs auf einen Streich

965 Teilnehmer haben sich beworben, sechs haben es ins Finale geschafft. Der Vorentscheid soll von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis moderiert werden, wann und wo wurde noch nicht bekannt.

von dpa

08. November 2018, 15:22 Uhr

Sechs Kandidaten dürfen sich Hoffnungen auf ein Ticket zum Finale des Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Israel machen.

Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda heißen die Nachwuchssängerinnen und -sänger, die die ARD für den deutschen Vorentscheid von gleich zwei Jurys hat heraussieben lassen.

965 Teilnehmer standen zur Auswahl, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag mitteilte. Der Vorentscheid soll von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis moderiert werden. Austragungsort im Februar ist Berlin - das genaue Datum ließ der NDR noch offen.

Gesucht wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Michael Schulte, der es in diesem Jahr beim ESC in Lissabon auf Platz vier geschafft hat. Das internationale Finale 2019 geht am 18. Mai in Tel Aviv über die Bühne.