100. Geburtstag : Erich-Fried-Preis für Esther Kinsky

Im Andenken an den Lyriker Erich Fried (1921-1988) wird in Wien jährlich ein Literaturpreis verliehen. In diesem Jahr erhält ihn die Autorin Esther Kinsky.

Wien | Die deutsche Autorin und Übersetzerin Esther Kinsky ist mit dem Erich-Fried-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Sonntag in Wien statt, wenige Tage, nachdem der Dichter Erich Fried 100 Jahre alt geworden wäre. Jurorin Maja Haderlap würdigte Kinsky als Schriftstellerin, die Naturerscheinungen und scheinbar Unwichtiges ins Zentrum ...

