Welterbeliste : Entscheidung über Aufnahme der Wikingerstätten

Haithabu und Danewerk sind zwei Wikingerstätten in Schleswig-Holstein. In Bahrain soll in Kürze über deren Aufnahme auf die Welterbeliste entschieden werden. Die Chancen stehen gut.

von dpa

30. Juni 2018, 11:44 Uhr

In Bahrain soll über die Aufnahme der Wikingerstätten Haithabu und Danewerk auf die Welterbeliste entschieden werden. Die deutsche Unesco-Chefin Maria Böhmer hatte vor Beginn der Welterbekonferenz in Manama von guten Chancen für die Bewerbung aus Schleswig-Holstein gesprochen.

Auch der Weltdenkmalrat Icomos stimmte der Aufnahme zu. Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu im nördlichen Schleswig-Holstein gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas. Einen internationalen Antrag von Wikingerstätten gemeinsam mit Island, Dänemark, Lettland und Norwegen hatte das Welterbekomitee 2015 zur weiteren Überarbeitung zurückgewiesen. Nun geht eine deutsche Einzelbewerbung an den Start.

Auch ein zweiter deutscher Antrag hofft auf eine Zustimmung. Voraussichtlich am Sonntag entscheidet die Welterbekonferenz über die Aufnahme des Naumburger Doms in Sachsen-Anhalt.