Mehr Besucher erwünscht : Einmal im Monat ohne Eintritt ins Museum Hamburger Bahnhof

An jeden ersten Donnerstag im Monat können Kunstfans das Ticket für einen Besuch der Ausstellung im Berliner Museum Hamburger Bahnhof ab 16 Uhr sparen. Das Programm soll ein Jahr laufen.

von dpa

22. März 2018, 15:53 Uhr

Im Berliner Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof ist ab April an jedem ersten Donnerstag im Monat von 16.00 bis 20.00 Uhr der Eintritt frei. Damit sollten die Ausstellungen einem größeren Publikum vermittelt werden, teilte der Nationalgalerie-Direktor Udo Kittelmann am Donnerstag mit.

Ermöglicht wird das ein Jahr laufende Programm durch die Volkswagen AG. Normal kostet das Ticket zehn Euro. Der Museen-Generaldirektor Michael Eissenhauer appellierte an weitere Förderer und Partner, dem Beispiel zu folgen.

In Stuttgart gibt es seit Jahresbeginn in zwei Museen einen komplett freien Eintritt. Die Häuser erlebten dadurch einen wahren Besucherboom. Zum Teil kamen bis zu fünfmal mehr Gäste als sonst. Private Förderer wie der Schraubenmilliardär Reinhold Würth treten für die Ausfälle ein. In Berlin ergänzt ein eigenes Künstlerprogramm mit Vorträgen, Gesprächen und Performances die Initiative.