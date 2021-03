Trend : Ein paar Akkorde gegen den Lockdown-Blues

Ob aus Sehnsucht nach gemeinsamen Abenden am Lagerfeuer oder schlicht aus Langeweile: In der Pandemie entdecken viele wieder ein Saiteninstrument für sich.

Berlin | Er spielt ein paar Akkorde auf seiner Gitarre und fängt zu singen an, nur um gleich wieder abzubrechen. „Joa, die guten Sportfreunde Stiller“, meint Bernd Kleinschrod und grinst in die Kamera. „Wir gehen es wie immer zweigeteilt an: Schlagmuster, Akkorde - los geht's!“ Neun Minuten und 22 Sekunden dauert das Youtube-Video. Dann sollen Gitarren-Anfä...

