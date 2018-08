Neue Brecht-Biografie : Ein «doktrinärer Träumer» ringt mit der DDR

Eine neue Biografie erhebt laut Verlag den Anspruch, zum ersten Mal das gesamte verfügbare Wissen über den Autor und dessen Werk anzubieten. Diese angeblich «endgültige Darstellung» stammt von dem englischen Germanisten Stephen Parker.

von dpa

07. August 2018

Wie viele Brecht-Biografien braucht das Land? Natürlich immer wieder neue, mit neuen Erkenntnissen für neue Generationen. Aber «über B.B. ist alles gesagt», befand doch schon Hans-Magnus Enzensberger in seinem Buch über «99 Überlebenskünstler».

Das schreckte den englischen Germanisten und Brecht-Kenner Stephen Parker nicht ab, der laut Verlag die «endgültige Darstellung» von Leben und Werk Brechts geschrieben hat, die jetzt in deutscher Sprache erschienen ist.

Natürlich stützt sich auch Parker wieder auf bekannte Quellen, allerdings auch neuere Entdeckungen. Zu den bewährten und offenbar noch immer unerschöpflichen Quellen gehört selbstverständlich auch das Berliner Brecht-Archiv. Für dessen Leiter Erdmut Wizisla liegt jetzt die «genaueste», auch «angelsächsisch solide» Brecht-Biografie vor. Und sie ist auch bei aller Materialfülle gut lesbar.

Ein besonderes Augenmerk legt der Brite auch auf die gesundheitlichen Aspekte in Brechts Leben, seine Herzerkrankung und Neigung zu Nierenerkrankungen. Wizisla spricht von einer «ganzen Reihe neuer medizinischer Erkenntnisse». Seine instabile Gesundheit erinnerte Brecht immer wieder daran, wie Parker schreibt, dass er nicht mit einem langen Leben rechnen konnte. Brecht starb am 14. August 1956 im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt, so die offizielle Todesursache. «Lasst mich in Ruhe!», sollen seine letzten Worte gewesen sein.

Bemerkenswert ist bei dieser Biografie auch die «ausländische Sicht» auf das Kapitel «Brecht und die DDR», mit deren dogmatischer Kulturpolitik der Autor des «Galilei» bei aller grundsätzlichen Sympathie für den «ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat» bis zuletzt haderte. Er lag im Streit mit «bürokratischen SED-Funktionären», die mit Brechts moderner Theaterästhetik und «Verfremdungseffekten» nichts anfangen konnten und sogar von «volksfremder Dekadenz» sprachen. Sie sahen in Brecht die Verkörperung aller Probleme, die die junge DDR mit der Kunst und den Künstlern hatte, wie es in dem Buch heißt. Andere wie der deutsche Kunstkritiker Armin Kesser, der Brecht noch aus früheren Berliner Tagen kannte, nannte Brecht einen «doktrinären Träumer».

Die Frage, wer in künstlerischen Angelegenheiten das letzte Wort hat, blieb im Grunde bis zum Ende der DDR der kulturpolitische Knackpunkt für die SED, die ihren Führungsanspruch auch in der Kultur nicht aufgeben wollte. Er würde politisch selbst verantworten, was er schreibt, und nicht das SED-Zentralkomitee, betonte Brecht. Gut gesagt, aber auch ein Brecht musste Kompromisse machen - wenn sie ihm nutzten oder die Funktionäre erst einmal «beruhigten». Parker spricht von einer «unübersehbaren Tendenz des revolutionären Sozialismus» (einen solchen kennt er offenbar), «die Künstler mit autoritären Mitteln zu gängeln».

Unnachgiebig blieb Brecht bei seiner Forderung, ihm für sein mit Helene Weigel neu gegründetes Berliner Ensemble als Haus das Theater am Schiffbauerdamm zu überlassen (wo die «Dreigroschenoper» am 31. August 1928 ihre triumphale Uraufführung erlebt hatte, und gleich gegenüber im Großen Schauspielhaus 1930 «Das weiße Rössl» uraufgeführt wurde), was zunächst auf einigen Widerstand stieß. «Zum ersten Mal fühle ich den stinkenden Atem der Provinz hier», notierte Brecht. «Der Herr Oberbürgermeister sagte mir weder Guten Tag noch Adieu, sprach mich nicht einmal an und äußerte nur einen skeptischen Satz über ungewisse Projekte, durch welche Vorhandenes zerstört würde.»

Die «stinkende» ostdeutsche «Provinz» verlieh ihrem «Vorzeigekünstler» mit internationalem Renommee 1954 den «Stalin-Friedenspreis» (er war einer der letzten Preisträger), auch als Dank für seine Loyalität dem ostdeutschen Staat und ihrer Führung gegenüber (wie zuletzt nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953), dessen Staatsbürgerschaft Brecht auch annahm, ohne allerdings seinen österreichischen Pass zurückzugeben.

In gewisser Hinsicht sei Brecht der Vorläufer jener «kritisch-loyalen» DDR-Künstler gewesen, «die die westdeutsche Presse im Kalten Krieg als Dissidenten feierte, was sie nach der deutschen Wiedervereinigung aber nicht vor Denunziationen wegen ihrer unstrittigen Nähe zum Regime schützte», wie der britische Autor in seiner detailreichen und den Leser dennoch nicht langweilenden Brecht-Biografie betont. Sie könnte bei einer nachgewachsenen neuen literaturinteressierten Generation auf Interesse stoßen, auch oder gerade weil «von außen» gesehen.

- Stephen Parker: Bertolt Brecht - Eine Biographie, aus dem Englischen von Ulrich Fries und Irmgard Müller, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1030 Seiten, 58,00 Euro, ISBN 978-3-518-42812-2.